Palermo, GdS: “Tornano i ‘titolarissimi’ di Corini a Lecco, problemi per Insigne”

Corini si affida al 4-3-3 per dare la scossa al Palermo: Brunori, Di Francesco e Di Mariano in attacco. Il club rosanero è chiamato a ritrovare la vittoria dopo due sconfitte consecutive. Contro il Lecco , Corini si affida al suo collaudato modulo, con qualche novità rispetto alle ultime deludenti uscite. In porta, Pigliacelli è il perno della porta. In difesa, sulle fasce agiranno Lund e Diakitè, mentre al centro la coppia sarà formata da Nedelcearu e Ceccaroni. A centrocampo, il trio Segre-Gomes-Ranocchia avrà il compito di dettare i ritmi del gioco e di fornire palloni giocabili agli attaccanti. In attacco, Brunori è il terminale offensivo di riferimento. Ai suoi lati, Di Francesco e Di Mariano saranno chiamati a fornire imprevedibilità e fantasia. Problemi fisici per Insigne, che non sarà della partita. L'ex esterno del Benevento è alle prese con un fastidio muscolare e salterà la sfida contro il Lecco . Corini si aspetta una reazione di carattere dai suoi giocatori. La vittoria è fondamentale per dare una scossa alla squadra e per rilanciare le ambizioni di promozione del Palermo.