Lecco-Ternana, Bonazzoli: “Primo tempo top. Non possiamo regalare queste partite”

Emiliano Bonazzoli, tecnico del Lecco, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida contro la Ternana

Terzo successo consecutivo per la Ternana che esce dalla zona retrocessione e attualmente sarebbe salva. Importante la cura Breda che ha portati molti punti alle Fere. Ultimo successo quello maturato quest'oggi contro il Lecco di Bonazzoli. Grande prova di maturità degli umbri dopo essere passati in svantaggio di due gol, nella ripresa è avvenuta la rimonta per il 2-3 finale. Al termine della sfida ha parlato il tecnico dei lombardi. Ecco le parole:

CAMBI - "Partiamo da un primo tempo fatto alla grande, niente da dire tranne il non averla chiusa già lì. Dispiace che su tre episodi si sia subito gol e per un ragazzo come Agostinelli che non giocava da tanto tempo. Difficile analizzare bene la partita 10’ dopo la fine, c’è la bravura della Ternana e ci sono gli errori nostri. Hanno abbassato Falletti e alzato Luperini, che infatti ha partecipato molto ai gol. Non possiamo regalare partite del genere".

PANCHINA - "Abbiamo inserito Agostinelli perché in copertura avrebbe potuto dare più di Di Stefano. Il ragazzo è poi andato in bambola. Giudici, Galli o Degli Innocenti? Abbiamo cercato di mettere una mezz’ala in più, a parte Agostinelli è stato il discorso generale a non essere stato interpretato come il primo".

CONVINZIONE - "Siamo entrati bene anche nel secondo tempo, poi preso il primo gol abbiamo tirato i remi in barca, disunendoci senza capire che era il momento di tenere botta e stringere i reparti".

LIMITI - "Bravi loro a punirci sugli errori commessi, difficile commentare un secondo tempo così. Svolta negativa? Va capito che certi errori sul 2-0 non possiamo permetterci di commetterli. Siamo ancora lì, ma certamente una vittoria ci avrebbe fatto fare un gran salto. Parleremo in settimana con i ragazzi per capire se ci sono delle problematiche fisiche, oppure se ci sono state delle mancanze caratteriali".

ESPERIENZA - "Può darsi di si, oggi si è vista una Ternana che ha voluto recuperare sui nostri episodi negativi. Magari meno bella, ma più concreta e incisiva come devono essere le squadre che si vogliono salvare".

CALO FISICO - "Può darsi, bene o male hanno giocato sempre gli stessi e potrebbe subentrare questo fattore negativo".

RIPRESA - "Cercando di andare a fare una grande prestazione a Venezia come successo a Palermo e Pisa, con le grandi squadre ci trasformiamo. Dopo il secondo tempo di oggi ci sarà voglia di rivalsa: fino a stasera o domani si pensa, sicuramente questo tipo di sconfitta può lasciare degli strascichi".

