Serie B, Lecco-Ternana 2-3. Luperini decisivo, un gol e due annullati. La classifica

Il match si è sbloccato in favore del Lecco al 21' con la firma di Ionita, abile a sfruttare da pochi passi la sponda di Di Stefano. Il raddoppio si è fatto attendere solo fino al 38' quando Buso, servito da Crociata, ha battuto Iannarilli con un colpo di tacco. Un primo tempo dominato dai padroni di casa ma nella ripresa la Ternana ha dimezzato lo svantaggio proprio sfruttando una delle pochissime palle gol capitate. Stop e girata vincente da parte di Raimondo e partita sul 2-1. Al 65' sarebbe arrivato il pareggio ospite targato Luperini ma, dopo un check in sala VAR, è stata annullata la rete del 2-2. Gol che però è arrivato appena quattro minuti dopo ancora con Raimondo decisivo: errore di Agostinelli, ne approfitta Di Stefano autore del secondo assist abilissimo nel mandare in porta il compagno di reparto. Dieci minuti pazzeschi per Luperini che prima gonfia la rete per il gol del 3-2 a completare la rimonta, poi segnerebbe di testa anche il poker della Ternana ma ancora una volta il VAR vede una posizione irregolare del compagno e di conseguenza si tratta della seconda rete annullata per l'ex centrocampista del Palermo. La Ternana rischia nel finale perché De Boer riceve un cartellino rosso diretto a tre minuti dal novantesimo che ha lasciato in dieci uomini i rossoverdi.