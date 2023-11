Lecco-Spezia, Alvini: “Punto da non buttare, abbiamo reagito al ko di domenica”

Massimiliano Alvini , allenatore dello Spezia , è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio in casa del Lecco , risultato che ha confermato gli aquilotti al diciottesimo posto in classifica della Serie B .

SULLA PARTITA. “Non ho visto una squadra cosi disastrosa su un campo in cui è necessario adattarsi e contro un avversario intelligente. Abbiamo creato un’occasione importante, poi ci siamo abbassati troppo e fatto fatica. I ragazzi hanno lottato per provare a prendere i tre punti. Ma un punto non è da buttare su un campo così complicato e in una situazione difficile”.