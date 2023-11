Serie B, rec. 2ª giornata: pari Spezia a Lecco, Palermo al terzo posto. La classifica

Si chiude un poco emozionante mercoledì di Serie B. Il Palermo si fa bastare un gol di Coulibaly per battere un Brescia che ci ha comunque provato in casa di una delle più forti squadre della categoria. Poche occasioni da ambe due le parti. Gastaldello raccoglie il quarto ko consecutivo, mentre Corini ritrova ossigeno con questo successo vitale ai fini della classifica. Lo Spezia di Massimiliano Alvini - d'altro canto - non riesce più a vincere. Lo 0-0 in casa del Lecco di questa sera l'ennesimo amaro in bocca di una stagione che non riesce a prendere i colori per la compagine retrocessa dalla A e candidata a fare un campionato importante in cadetteria. Brava la formazione di Bonazzoli che continua a fare punti, avvicinandosi con merito alla zona che gli garantirebbe la salvezza.