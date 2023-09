Como-Ternana, Lucarelli: “Gol regolare. Penalizzati nuovamente dall’arbitro”

La Ternana perde l'ennesima partita del suo inizio di stagione. Cinque le partite giocate, un pareggio maturato in casa contro il Bari di Michele Mignani, e quattro sconfitte, l'ultima maturata domenica 17 settembre alle ore 16:15 allo stadio "Giuseppe Sinigaglia" in rimonta contro il Como, grazie alla doppietta di Odenthal. Cristiano Lucarelli, tecnico delle fere è furioso. Nel dopogara del match contro i lariani parla sia in conferenza stampa che ad AM Terni Television e parte lancia in resta contro la direzione di gara: