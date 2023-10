Cittadella-Cremonese, Marchetti: “I ragazzi hanno dato tutto. Andamento gara…”

Sconfitta rocambolesca quella subita dal Cittadella nell'anticipo del venerdì sera che ha aperto l'undicesima giornata del campionato di Serie B . Al Tombolato la Cremonese era passata in vantaggio con Ravanelli al 79'. Neanche tre minuti e arriva il pareggio super di Vita. Quando la sfida sembrava finire in parità ci pensa Vazquez , al primo gol in questa stagione, ad insaccare di testa e a regalare tre punti ai suoi. Stefano Marchetti, direttore generale dei veneti, ha commentato attraverso le colonne del Corriere del Veneto il match contro i grigiorossi. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

"A Pisa non mi è piaciuto l’atteggiamento nel primo tempo, mentre con la Cremonese la partita l’abbiamo giocata: il Cittadella ha fatto tutto quello che doveva. Non ho molto da dire ai ragazzi, hanno dato tutto: chiaro che negli episodi e in qualche situazione dobbiamo essere più bravi, però l’atteggiamento è giusto. Mi ha infastidito la conduzione della gara, non mi è piaciuta per niente: volevo dare un segnale, ho voluto farmi buttare fuori perché non mi sembrava corretto l’andamento della partita. Mi piace che ci sia un metro di misura equo per tutti".