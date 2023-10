Cittadella-Cremonese 1-2, Stroppa batte Gorini al Tombolato: Vazquez decisivo al 90+3

Cremonese in cerca di riscatto, non felicissima del sesto posto in classifica e reduce una sconfitta pesante, tra le proprie mura contro il SudTirol . Cittadella fiero di un avvio di campionato in linea con le aspettative, voglioso da riscattare il ko esterno del turno precedente contro il Pisa di Aquilani . Match d'alta quota al "Tombolato" nell'anticipo dell'undicesima giornata del torneo cadetto, Gorini e Stroppa vogliono regalarsi punti e sorriso.

Al 79' Luca Ravanelli porta in vantaggio la Cremonese: sfida in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la gira il difensore grigiorosso e buca Kastrati. Dopo l'espulsione del direttore generale degli ospiti (LucaMarchetti), è arrivato l'immediato pareggio della squadra di Edoardo Gorini. Un grandissimo gol quello di Alessio Vita. Controllo di petto e collo in velocità che sorprende Sarr e rimette in equilibrio la contesa. Quando il match sembra volgere al termine, arriva il vantaggio firmato Franco Vazquez che vale i tre punti alla compagine guidata da Giovanni Stroppa. Cross perfetto di Quagliata in area, il Mudo colpisce di testa dove il portiere dei veneti non può arrivare! Cambi decisivi del tecnico ex Crotone, che espugna il Tombolato e ritrova la vittoria.