Cessione Reggina, lo Studio Tonucci smentisce: “Noi nessun ruolo nella transazione”

Lo studio Tonucci ha assistito Saladini per l'acquisto della Reggina dell'anno passato ed ha anche lavorato per il piano di ristrutturazione del debito. Tuttavia, lo studio, tramite una nota pubblicata, smentisce le notizie in merito al ruolo che avrebbe svolto come intermediario nella cessione del 100% del capitale sociale del club amaranto. Di seguito il comunicato: