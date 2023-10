Catanzaro, Vivarini: “SudTirol sconfitto immeritatamente a Palermo. Match difficile”

Il Catanzaro si prepara ad affrontare il SudTirol al "Druso" nella sfida in programma questo sabato alle 14.00. Umori diversi per queste due squadre, con i calabresi reduci dal successo in casa di una Sampdoria più che in difficoltà, mentre il SudTirol ha perso in casa del Palermo con un gol realizzato nei minuti finali. Questo il pensiero alla vigilia in sala stampa del tecnico giallorosso Vincenzo Vivarini che torna anche sul match degli altoatesini al "Barbera":