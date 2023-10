Ascoli-Sampdoria, Pirlo: “Manca un leader? La personalità non si compra. Pedrola…”

Reduce dall'ennesima delusione in Serie B arrivata col Catanzaro, la Sampdoria deve rialzarsi con l'Ascoli. Il pensiero di Pirlo alla vigilia

Tre punti e nient'altro. Non ci sono alternative per la Sampdoria, rimasta al penultimo posto dopo il recente ko con il Catanzaro, chiamata a rialzarsi contro l'Ascoli al "Del Duca". La panchina blucerchiata di Andrea Pirlo traballa ed il tecnico ex Juventus rischia il sollevamento dell'incarico in caso di un risultato negativo. Queste le sue dichiarazioni in sala stampa alla vigilia del match di Serie B:

"Stiamo lavorando su qualsiasi cosa, sugli errori che in partita facciamo. Purtroppo non è una questione di squadra, ma son sempre stati errori individuali che ci hanno portato a prendere gol. Continuano a lavorare affinché questo non capiti più. E' stata una settimana con un po' di tensione, di pressione. Ma la squadra è unita, lo è da inizio ritiro e lo è tutt'ora. Stiamo lavorando bene. Il gruppo rema tutto nella stessa direzione ed è la cosa che mi rende più tranquillo. Sappiamo qual è l'obiettivo, sappiamo quali sono i problemi. Continueremo a lavorare a testa bassa finché non arrivano i risultati. Manca un leader? Lo cerchiamo e lo vogliamo dai giocatori che abbiamo a disposizione. E' una cosa di cui abbiamo parlato, i giocatori più anziani si devono prendere questa responsabilità perché devono essere il traino per gli altri ragazzi più giovani e devono far sì che possano avere questo carisma da mettere al servizio di tutta squadra. La leadership e la personalità non si compra, arriva pian piano con l'autostima e con le vittorie".

La vittoria all'esordio contro la Ternana sembra così lontana - "Poi ci sono stati episodi che hanno portato a perdere un po' di sicurezza e siamo tornati a fare un passo indietro. Adesso abbiamo una partita fondamentale ad Ascoli e ci concentriamo su questo".

Pedrola out - "Abbiamo provato un po' di siliuzioni dal 4-3-3 al 4-4-2, a tre dietro però alla fine non cambia niente, cambia l'atteggiamento che dobbiamo mettere in campo. I moduli possono variare ma contano le persone che vanno in campo. Domani vedremo come giocare, ho tanti giocatori a disposizione, magari cambiare posizione a qualche giocatore però alla fine quello che conta è quello che portiamo in campo".

Kasami e Ricci - "Stanno bene a parte gli infortunati. Gli altri hanno ripreso e messo minutaggio. Kasami ha avito un problema dopo Parma ed era stato un po' a riposo. Questa si è allenato bene, sono tutti a disposizione".

