Catanzaro-Pisa 2-0, Ambrosino e un autogol. Vivarini è a tre punti da Venezia e Parma

Al "Ceravolo" è andato in scena alle 16:15 il primo posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie BKT , con la sfida tra Catanzaro e Pisa che si è conclusa con il risultato di 2-0. Continua dunque a sognare la compagine giallorossa che sta macinando vittorie su vittorie e sta davvero sorprendendo in questa cadetteria da neopromossa.

Ad aprire la gara è stato Giuseppe Ambrosino, entrato in campo appena 30 secondi prima di gonfiare la rete. La formazione di Vivarini si è portata in vantaggio al 53' quando un cross teso dalla destra è stato raccolto da Vandeputte che ha servito in zona dischetto Ambrosino che con il sinistro ha spedito il pallone alle spalle di Nicholas. Esultanza sfrenata del subentrato che è andato ad esultare sotto la curva giallorossa togliendosi la maglia. Al minuto 82 è Katseris a provocare il gol del raddoppio. Solita galoppata dalla corsia di destra, tiro a mezza altezza respinto corto da Nicholas ma il pallone viene clamorosamente spedito in rete da Marin che ha involontariamente insaccato nella propria porta. Proprio il centrocampista rumeno che nella sua esperienza a Catanzaro nella stagione 2017-2018 non aveva mai trovato la via della rete.