Serie B: il Cittadella vince ancora, Venezia ko. Risultati e classifica

Successi anche per Sampdoria, Bari e Spezia: ecco i risultati delle sei gare andate in scena questo pomeriggio.

Al via la sedicesima giornata del campionato di Serie BKT. Sono sei le gare andate in scena questo pomeriggio. Quinto successo di fila per il Cittadella che, fra le mura amiche dello Stadio "Tombolato", ha battuto il Cosenza grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Vita e l'ex Palermo Salvi, volando al momento al quinto posto a quota ventotto punti. Vittorie casalinghe anche per Bari, Sampdoria e Ternana ai danni rispettivamente di Sudtirol, Lecco e Feralpisalò. Perde il Venezia, beffato dalla Cremonese di mister Stroppa nonostante la superiorità numerica in seguito all'espulsione di Antov. Vince in extremis anche lo Spezia sul campo dell'Ascoli, alla luce della rete decisiva nel finale di Hristov.