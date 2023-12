Catanzaro, Magalini: “Promozione? Credo ancora nel Palermo. Mercato di gennaio…”

“Siamo contenti del quarto posto, ma soprattutto dei 27 punti. Certo, la classifica ci riempie di gioia, ma per noi è fondamentale racimolare tanti punti e poi capire se saremo meritevoli dell’attuale posizione e potremo conservarla. In questo momento tutto fila per il verso giusto, ma siamo consci di quanto sia difficile il percorso per arrivare in fondo, per cui necessitiamo assolutamente di stare uniti e fare più punti possibili per arrivare lontano. Mercato di gennaio? A dire il vero è un argomento sul quale non ci siamo ancora confrontati, perché siamo molto concentrati sul campionato. Però posso anticipare che il nostro sarà un mercato ‘soft’: non ci sarà alcun ribaltone, eventualmente qualche correttivo. Ma adesso, ripeto, siamo focalizzati sulle quattro partite che ci separano dalla fine del girone di andata”.