Lecco, Buso: “Cambio allenatore la svolta. Ora trame di gioco molto più interessanti”

“Dopo un’estate come la nostra ci stava iniziare come è stata. Col cambio di allenatore abbiamo preso molta più consapevolezza nei nostri mezzi , ora palleggiamo molto di più e abbiamo trame di gioco davvero interessanti. Anche col Bari abbiamo tenuto molto il pallone, poi l’abbiamo sbloccata su una situazione da palla inattiva che è la nostra forza. Il primo anno mi è servito per capire la categoria mentre nel secondo ho avuto molto più spazio. La cavalcata dello scorso anno è stata incredibile , all’inizio neanche noi ci credevamo ma poi vedendo il gruppo che si è formato abbiamo iniziato a crederci gara dopo gara ed il percorso è stato incredibile”.

FOCUS SULLA SERIE B - “La classifica è cortissima, con due vittorie sei ai playoff e con due sconfitte ai playout. Noi dobbiamo ragionare una partita per volta per raggiungere la salvezza il prima possibile. A livello personale non dico nulla per scaramanzia, ma a fine stagione rivelerò il mio obiettivo. Quale squadra mi ha impressionato? Anche se abbiamo battuto il Parma nel giocare contro di loro ti accorgi di affrontare un avversario con calciatori fortissimi”.