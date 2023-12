Catanzaro, Sounas: “Palermo? Grande prova contro una squadra fortissima”

"Palermo? La mia miglior partita fin qui. Sono soddisfatto per la prova del gruppo contro una squadra fortissima. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada, perché prestazioni del genere portano a risultati importanti. Il livello della Serie B è altissimo, non bisogna mai abbassare la concentrazione perché in questa categoria gli avversari ti puniscono. In passato non mi avevano dato la possibilità di giocarmi le chance in questo campionato, ma io avevo questo obiettivo e ho fatto di tutto per raggiungerlo", le parole del classe 1994, come riportato da "Calcio Catanzaro".