Calciomercato Sampdoria, Gabbiadini saluta: Al-Nasr Dubai per Manolo, contratto…

Il calcio arabo continua a farla da padrone sul calciomercato internazionale e si appresta ad aprire quella che appare essere ormai una nuova era dello sport più amato e popolare al mondo. Cristiano Ronaldo, Kanté, Koulibaly, Milinkovic Savic, prossimamente Marco Verrati. Una parata di stelle del firmamento calcistico mondiale che ha scelto di contribuire alla crescita di un movimento in ascesa e con ambiziose mire di consolidamento ed evoluzione nei prossimi anni. Non solo fuoriclasse o campioni affermati su scala planetaria, ma anche buoni giocatori dall'apprezzabile background nel calcio italiano sono pronti a compiere una scelta, professionale e di vita, importante, in una fase significativa della carriera. Caso emblematico quello di Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ex Bologna e Napoli tra le altre, pronto ad accettare la proposta dell'Al Nasr Dubai. Gabbiadini rescinde di fatto il suo contratto con la Sampdoria, il club blucerchiato risparmierà circa 8 milioni lordi, e trasferirsi a parametro zero alla società emiratina. Triennale faraonico per il trentatreenne che lascia la compagine doriana dopo quattro stagioni e mezzo in cui ha collezionato 127 presenze impreziosite da 33 gol e 13 assist. Fabbiadini firmerà con l'Al-Nasr Dubai un contratto triennale e guadagnerà tre milioni a stagione.