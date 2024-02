Brescia, Maran: “I miei maestri? Malesani e Baldini. Silvio fu di parola…”

"I miei maestri? Un peccato averli avuti come miei tecnici verso fine carriera, ma Malesani e Baldini mi hanno fatto intravedere un altro calcio rispetto a quello che conoscevo. E questo ha fatto nascere in me la curiosità e poi lo studio. Silvio (Baldini, ndr) poi fu di parola perché mi disse che mi avrebbe chiamato come suo secondo in caso di una chiamata importante. E lo fece, mentre stavo ancora giocando. Ma ci misi quindici secondi per decidere di ritirarmi dal calcio giocato e di seguirlo. Guardiola il numero uno? Sì, un grandissimo. Ma come Ancelotti che ha vinto ovunque. E un numero uno al mondo, qui ce l’avete in casa, è Roberto De Zerbi", ha concluso.