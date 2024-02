Crotone, ufficiale l’esonero di Zauli: in pole per la panchina l’ex Palermo Baldini

Tra i nomi papabili per sostituire Zauli sulla panchina del Crotone c'è quello di Silvio Baldini, allenatore che ha vinto i playoff di Serie C con il Palermo due stagioni fa.

Dopo il quarto pareggio consecutivo, il Crotone ha scelto di esonerare Lamberto Zauli dalla guida tecnica della prima squadra. La società aveva già preso questa decisione nell'ottobre scorso con Zauli che era stato richiamato dalla dirigenza dopo che i calciatori avevano espresso fiducia nel tecnico, assumendosi la colpa dello scarso rendimento della squadra. Secondo quanto riportato da ANSA il Crotone avrebbe contatto per la panchina Silvio Baldini , allenatore che ha portato il Palermo al ritorno in Serie B dopo la vittoria dei playoff di C nel 2022. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...

Nel ringraziare il tecnico per l’impegno e la dedizione in quest’anno alla guida della squadra, la società intende augurargli un grosso in bocca al lupo per le sue future esperienze professionali".