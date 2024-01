Turris-Crotone, Zauli: “Loro hanno il terzo miglior attacco. Dovremo essere bravi”

"Seppur la Turris non stia ottenendo un buon rendimento di risultati in stagione dopo Picerno e Crotone ha il terzo miglior attacco del campionato. Quali potrebbero essere le insidie offensive da parte degli avversari? La Turris è una squadra molto propositiva, attacca con tanti uomini e in fase difensiva molto spetto gli attaccanti rimangono molto alti motivo per cui sarà difficile fare marcature preventive. Ripartono sempre in maniera molto veloce ed è anche per questo che fanno tanti gol. Domani dovremmo essere bravi a limitare questi aspetti. Il Crotone è una delle prime squadre del campionato per percentuali di cross effettuati. La maggior parte delle azioni pericolose e i gol della Turris arrivano anche dalle fasce con i cross in area. In che modo cercherà di limitare questo aspetto dell'avversario? Penso che le marcature in area diventano sempre un fattore molto importante. Essere bravi in quella fase offensiva è importante. Quando si andrà a subite i cross la marcature in area bisogna anticiparla, leggendo tutto quello che potrebbe succedere istante per istante. Stiamo cercando di migliorare questa fase difensiva e soprattutto questa partita serve come prova per migliorarci".