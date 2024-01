Catanzaro-Lecco 5-3: show e gol al Ceravolo. Vivarini si avvicina al terzo posto

Torna la Serie B e lo fa con l'anticipo tra Catanzaro e Lecco. 5-3 il risultato finale. Inizio importante per i calabresi che al 16' passano in vantaggio grazie al gol di Verna su calcio d'angolo. In meno di quidici punti, i lombardi la ribaltano. Prima Di Stefano su assist di Lepore e poi Lemmens con la testa fasciata, trafiggono Fulignati. Al 32' super parata di Melgrati sul tiro velenoso di Vandeputte. Vicino alla doppietta il calciatore belga che dopo la ponda di testa dell'autore del primo gol, tira e colpisce l'esterno della rete. Inizia la ripresa e la squadra di Vivarini pareggia grazie a Sounas che dopo un rimpallo si ritrova il pallone tra i piedi e tira battendo l'incolpevole Melgrati. Passano pochi minuti e le Aquile la ribaltano a loro volta. Cross ancora dell'ex Vicenza che pennella per Iemmello che colpisce. Al 54' altro colpo di scena. Pareggiano i lombardi con l'incornata di Novakovich. Lecco che la rimonterebbe ma il gol viene annullato per fallo. Vantaggio che arriva per i calabresi ancora con il centrocampista greco su un assist al bacio di Iemmello. Al 88' cala il quinto il Catanzaro con Biasci in scivolata. Dopo sette minuti di recupero il match finisce. Con questo successo i giallorossi arrivano al quarto posto.