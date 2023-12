Bari, la panchina di Marino traballa: possibili dimissioni. Ipotesi ritorno Mignani

Il Bari ha perso la scorsa domenica anche contro il Lecco . La formazione di Pasquale Marino subisce il secondo ko consecutivo dopo quello della settima scorsa contro il Venezia . Galletti che si allontanano dalla zona playoff e la società che potrebbe prendere provvedimenti con un secondo cambio in panchina dopo quello di Michele Mignani, tecnico che aveva portato i biancorossi dalla Serie C ad un solo gol dall'Olimpo della Serie A.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, questo lunedì sarebbe in programma un summit tra il direttore sportivo Ciro Polito ed il presidente Luigi De Laurentiis per discutere del futuro della gestione tecnica del Bari, con la squadra già in ritiro per schiarire le idee in questo momento complicato.