VIDEO Monza, il discorso di Galliani: “Ricordiamoci dove eravamo dopo sei partite…”

Nonostante la sconfitta per 5-2 contro l'Atalanta, restano i meriti del magnifico campionato in risalita del Monza, ricordando le sei sconfitte nelle prime sei gare. Adriano Galliani, amministratore delegato e vicepresidente del club brianzolo, ha tenuto un discorso negli spogliatoi del Gewiss Stadium per complimentarsi con la squadra e lo staff che hanno conquistato con largo anticipo l'obiettivo del mantenimento di categoria: