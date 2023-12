Serie A, Balotelli: “L’Italia fa paura. Mourinho serio, lite Rabiot-Gagliardini..”

Mario Balotelli, ex centravanti di Inter e Manchester City e attuale dell'Adana Demirspor, ha rilasciato dichiarazioni sulla Serie A

Mario Balotelli, ex centravanti di Inter e Manchester City e attuale dell'Adana Demirspor, ha rilasciato dichiarazioni sulla Serie A. Il bomber spesso ospite di diverse interviste via web ha parlato a a TvPlay. Di seguito le parole ufficiali:

"A chi pensa che l’Italia andrà a casa consiglio di non guardarla. L’Italia fa sempre paura a tutti, fidatevi che in Spagna e Croazia non sono contenti di affrontarci. Comunque è ancora presto per preoccuparci: il girone è di alto livello, ma possiamo farcela. Io come sto? Il ginocchio va meglio, dovrei tornare in campo entro Capodanno".

MOURINHO -"Ne dice tante, è simpatico e serio. È nel suo stile. Berardi è un ragazzo bravo ed educato, poi se compie una furbizia in campo non può cambiare il giudizio sulla persona. Per me Berardi è un ragazzo che rispetta le regolare. La Roma ha sbagliato a non restituire il pallone, anche se non ho visto la situazione di gioco“.

LITE RABIOT-GAGLIARDINI - "Bisogna vedere cosa è successo durante la partita. Anch’io ho fatto come Gagliardini, giocavo nel Nizza e quando ho segnato ho insultato il difensore che mi marcava. Ho sbagliato, ma lui mi aveva messo nel mirino. Se qualcuno mi avesse esultato in faccia non so come avrei reagito. Il mondo social è simpatico da una parta ma fa c****e dall’altra. Odio chi mette sempre le foto della propria vita privata".

