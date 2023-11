Salernitana, notizie in vista Lazio. Niente di grave per Dia, potrebbe partire dal 1′

L'attaccante senegalese della Salernitana Boulaye Dia si è sottoposto ieri mattina agli esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio alla caviglia destra rimediato in nazionale. Come riporta il Corriere dello Sport non è stato riscontrato nulla di grave, bensì una distorsione, che mette comunque però Dia in forte dubbio per la gara contro la Lazio in programma tra pochi giorni.

DIA - Non ci sono comunicati ufficiali ma dal club filtra che l'attaccante senegalese potrebbe essere indisponibile, per non rischiare di peggiorare il problema all'articolazione in vista delle prossime gare. Verrà comunque valutato giorno per giorno in vista della sfida, che peraltro sarà la prima del weekend di Serie A. Non ci sono certezze in un senso o nell'altro ma al momento l'ipotesi più ragionevole porta ad un forfait del senegalese.