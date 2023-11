Sassuolo-Salernitana, Dionisi: “I ragazzi volevano la vittoria. Sosta bene per noi”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida pareggiata 2-2 contro la Salernitana

Termina il primo dei due anticipi della dodicesima giornata di Serie A. Alle ore 18:30 si è giocata Sassuolo-Salernitana. Finisce 2-2 con un pareggio che non fa felice nessuno. Al termine della sfida ha parlato Alessio Dionisi. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a DAZN:

"A fine partita i ragazzi era dispiaciuto perchè volevano la vittoria e si è visto. È un po' che partiamo col freno a mano per episodi. Il secondo gol poteva chiudere la gara e invece abbiamo avuto una grande risposta. La partita l'abbiamo fatta dall'inizio. Avendola pareggiato così presto avevamo l'inerzia dalla nostra parte e abbiamo avuto tante occasioni, di solito chi oggi ha sbagliato i gol li fa. È un momento meno positivo rispetto ad altri e combattere. Non so quante squadre oggi avrebbero finito chiudendo la Salernitana nella propria area con occasioni su occasioni. Dobbiamo farlo sempre e allora ci divertiremo".

SASSUOLO DIVERSO NEL PRIMO TEMPO - "Se non fai partita dall'inizio poi non la riprendi, in un momento tra l'altro difficile. Se non hai la testa giusta non la recuperi. Ci sono stati errori individuali, che vanno avanti da un po' che compromettono la partita. Poi Ochoa ha parato l'imparabile. Non è un problema di squadra o di testa ma sono momenti. Dobbiamo combattere e ci toglieremo soddisfazioni".

VINA - "Vai sul 2-0 e tutti vogliono strafare e così rischi di comprometterla del tutto. Prima della partita avevo chiesto ai terzini di dare ampiezza e invece andavano dentro. Castillejo ha fatto bene e Laurientè invece la parte sinistra se la sbriga da sol. Vina andava in sovrapposizione interna e non volevo questa situazione perchè impediva a Laurientè di rientrare e doveva fare l'assist. Poi è cresciuto anche lui e vedo il bicchiere mezzo pieno".

TESTA O GAMBE -"Testa. Dovremo far tesoro di queste partite come ho detto a fine gara ai ragazzi".

MOMENTO DELLA SOSTA - "È un bene per noi perchè non è facile giocare senza Matheus Henrique. Visto il momento qualcuno rifiata e poi ripartiremo con lucidità, equilibrio e non dimenticando questi momenti perchè i ragazzi a fine partita erano molto arrabbiati con loro stessi per i gol sbagliati, dopo aver creato poi tante occasioni".

