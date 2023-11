Roma, Totti: “Mourinho uno dei migliori. Mi piacerebbe tornare nella capitale”

La Roma sta vivendo un periodo non di certo fantastico. Ottimi risultati però troppo altalenanti come la sconfitta in Europa League maturata contro lo Slavia Praga . In una intervista concessa all'ex compagno Hidetoshi Nakata per DAZN, lo storico capitano giallorosso Francesco Totti ha parlato anche della squadra della capitale del presente. Di seguito le dichiarazioni:

SENSAZIONI - “Alti e bassi. Per me lui è uno dei migliori al mondo perché i numeri non si possono cambiare. Può stare antipatico ma se vinci tutti quei titoli. Abbiamo fatto due finali in due anni, non era mai successo in 100 anni di Roma“.