Lazio-Roma, Sarri: “Sono soddisfatto. Io e Mourinho ci vogliamo bene. Immobile…”

“Sono soddisfatto, la squadra mi sembra in crescita dal punto di vista tattico e caratteriale. Dobbiamo ritrovare la pericolosità offensiva dello scorso anno. Questo è il derby più sentito d’Italia, è difficile da gestire e quando non lo puoi vincere non lo devi perdere. Le palle nette sono state le nostre. Mi dispiace che il terreno di gioco sia in queste condizioni, è difficile giocare a calcio. Non è all’altezza di queste due squadre”.