Roma-Torino, De Rossi su Dybala: “I campioni sono decisivi in questo sport”

"Mi è piaciuta quella ventina di minuti di gestione, sapevano andare ma anche rallentare e respirare un pochino. Al gol dicevo a Huijsen che questi non mollavano fino alla fine, e infatti così è stato. Abbiamo sofferto fino alla fine, cosa che mi piace, però per il nostro cuore e per la nostra testa queste sono partite da uccidere. Anche perché loro hanno pressato per tutta la partita, tranne nel finale, infatti potevamo gestirla un po' meglio nel finale".

Sul Brighton prossimo avversario in Europa League: "Temo una squadra forte, con una costruzione di una rosa equilibrata. Ci sono giocatori che pensano molto, con grande gamba ed estro, e uno dei migliori allenatori in Italia e forse in Europa. Se guardo le rose ovviamente non ho nulla da temere, noi siamo una squadra altrettanto forte. Mi leveranno qualche notte di sonno perché sono una squadra complicata, bisogna trovare le giuste dimensioni. Ma pensoc he anche Roberto non sia felicissimo di questo sorteggio e quando abbiamo palla noi siamo pericolosi. Ci siamo scritti il primo giorno, ci vogliamo bene, ma per correttezza poi abbiamo smesso".