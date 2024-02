Roma, Dybala: “Volevo fortemente la tripletta. Non so cosa mi prospetti il futuro”

"Era un po che volevo fare una tripletta. La volevo già contro il Cagliari, ma è arrrivata ed è servita per vincere. Era un momento difficile della partita: il Torino ci stava creando pericoli e la partita poteva evolversi in tutti i modi. Ho calciato e sono andato a festeggiare coi tifosi, ai quali devo un enorme grazie".

Dybala prosegue: "Io voglio sempre vincere qualche trofeo. Ovviamente il percorso in Europa League è ancora lungo, ma noi sappiamo quali siano i nostri obiettivi e lavoriamo ogni giorno per andarli a prendere. Quando arrivai qui dissi che mi sembrava una vita che ero qui. Il futuro non so cosa mi prospetti, ma sicuramente mi godo il presente".