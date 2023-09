Roma-Empoli, Mourinho: “Non abbiamo giocato per vincere 7-0. Su Dybala e Lukaku…”

LUKAKU - “Per me non era importante che lui segnasse. Forse era importante per lui. Da quando è arrivato ha sempre giocato per la squadra. Se segna o no adesso a me non cambia niente. Deve imparare a giocare con noi. Ci serve tempo per migliorare. Anche oggi ho visto delle cose che non mi sono piaciute in campo. Felice per lui, ha bisogno di sentirsi felice e voluto. Appena è arrivato qui ha trovato una squadra che aveva bisogno di lui. È un ragazzo a cui piace vincere, è la sua natura. All’Inter non hanno motivo di essere arrabbiati, perché hanno vinto il derby 5-1 e hanno una squadra straordinaria”

DYBALA MIGLIORE IN CAMPO - “Io sono l’allenatore e devo esprimermi in modo diverso. Non abbiamo giocato per fare 7-0, abbiamo giocato per vincere in tranquillità. Si vede che c’è gente che non ha la forma per giocare 90 minuti ad alta intensità. Mi dispiace per l’Empoli”

SULLA SQUADRA - “Capisco come è la stampa e l’influenza di qualche tifoso. Prima non ero così scarso e oggi non sono incredibile. Siamo una squadra con potenziale che può fare bene. Ieri ho detto che volevo vincere oggi, oggi dico che voglio vincere giovedì in Europa League”

DUE COMPETIZIONI - “Dobbiamo gestire. Abbiamo 3 difensori centrali in questo momento e dobbiamo gestire giocatori come Sanches e Dybala. Siamo stati anche sfortunati, giochiamo sempre giovedì e domenica: c’è qualcuno in Lega che non è innamorato di me. Giovedì faremo qualche cambio e mi fa piacere che un bambino come Pagano ha giocato 3 partite”.

