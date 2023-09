Roma-Empoli 7-0: bis Dybala e Cristante, Lukaku si sblocca. Mourinho travolge Zanetti

Prova super della Roma di Mourinho contro l'Empoli. Giallorossi subito in vantaggio con Dybala, a segno su calcio di rigore concesso dopo appena 30 secondi di gioco. Raddoppio poco dopo con Renato Sanches, recuperato dall'infortunio e lanciato subito dall'inizio da Mourinho. Tris grazie all'autogol di Grassi, a inizio ripresa Dybala firma il poker e Cristante il pokerissimo. Poi Lukaku trova il primo gol in giallorosso e anche Mancini partecipa alla festa. Primo successo da incorniciare per la stagione numero tre dello Special One nella Capitale. Squadra di Zanetti che rimane a secco di gol e di punti, oltre che d'identità.