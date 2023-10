Napoli, si complica la pista Conte. De Laurentiis punta anche Tudor per la panchina

Conte chiederebbe alla società azzurra un contratto triennale da almeno otto milioni di euro a stagione. Una cifra non di poco conto per il club partenopeo che dovrebbe comunque pagare cinque milioni di euro in due anni all'allenatore francese ex Roma. Le opzioni in questo momento potrebbero essere due: continuare con Rudi Garcia nonostante un avvio complicato in campionato che sta rischiando di estromettere il Napoli dalla corsa allo scudetto, oppure virare su un allenatore un po' più low cost. Il nome più papabile, secondo quanto riportato dal quotidiano, sarebbe quello di Igor Tudor, ex Verona e Marsiglia.