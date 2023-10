Napoli, Garcia in bilico dopo il ko con la Fiorentina. Esonero dell’ex Roma possibile

Dopo la sconfitta per 3-1 contro la Fiorentina, il Napoli valuta l'esonero di Garcia che ha convinto poco in questo primo scorcio di Serie A.

Valzer degli allenatori tra Bari e Lecco in Serie B ed ora anche Napoli in Serie A. E' un lunedì davvero intenso per il calcio italiano che apre questo periodo di sosta con parecchie sorprese. La compagine azzurra, dopo le due convincenti vittorie contro Udinese e Lecce che sembravano aver lasciato alle spalle la crisi di risultati iniziale, è caduta nuovamente tra le mura amiche sotto i colpi della Fiorentina di Vincenzo Italiano.