Lecco, ad un passo dai saluti Luciano Foschi. Ecco il nome in pole per sostituirlo

Dopo il 3-0 in quel di Cosenza, il Lecco avrebbe deciso di cambiare guida tecnica. Ore decisive per il futuro di mister Foschi.

Attualmente ultimo in classifica di Serie B, il Lecco non è riuscito ancora a trovare una vittoria da quando ha conquistato la promozione in cadetteria. Complice un'estate travagliata con il punto interrogativo sull'iscrizione al campionato, la preparazione all'attuale stagione dei lombardi sembra aver risentito le vicende extracalcistiche. La società si interroga però si è interrogata inevitabilmente sull'operato del tecnico Luciano Foschi.