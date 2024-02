Milan-Napoli, Mazzarri: “Dovevamo essere più bravi. Sappiamo interpretare più moduli”

OBIETTIVO DEL NAPOLI – "In questo periodo abbiamo avuto di tutto. Stiamo recuperando giocatori importanti. Dobbiamo essere convinti di riuscire a fare i 3 punti contro tutti. Oggi non meritavamo di perdere e lotteremo fino alla fine per raggiungere il quarto posto".

SU KVARA – "Kvara è stato braccato da tutte le parti. Dovrebbero essere puniti un po’ di più per gli interventi che subisce. Dipende tanto anche dai movimenti dei compagni che lo devono mettere in condizioni di saltare l’uomo".

SUL MODULO – "La squadra è brava a interpretare più moduli in una partita. Tanti giocatori non c’erano in queste settimane e quindi tante cose devono essere memorizzate. Le rose sono ampie e bisogna essere bravi a fare la difesa a 3, a 5. Sono i principi che contano non tanto i moduli di partenza".