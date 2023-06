LIVE Spezia-Verona, spareggio salvezza Serie A: segui la diretta del match

Ultima, particolare, gara della Serie A 2022/23. Terminata la regular season, che ha sancito la retrocessione in Serie B di Cremonese e Sampdoria, è rimasta da decidere la terza e ultima squadra che andrà in cadetteria. Spezia e Verona, che hanno concluso la stagione a pari punti, dovranno giocarsi la permanenza in A in gara secca. Al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia in campo gli aquilotti e gli scaligeri alle 20:45.