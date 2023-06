Spezia-Verona, spareggio salvezza: cosa succede in caso di pari? Il regolamento

Lo spareggio per evitare la retrocessione in Serie B si giocherà alle 20:45 sul campo neutro del "Mapei Stadium".

Novanta minuti per cercare la salvezza. Alle ore 20:30, sul campo neutro del "Mapei Stadium",Spezia e Verona si sfideranno in una gara secca per evitare la retrocessione in Serie B. Reduci da due sconfitte rimediate rispettivamente contro Roma e Milan lo scorso weekend, le due compagini hanno chiuso il campionato entrambe a quota trentuno punti, al terzultimo posto.