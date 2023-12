Juventus-Roma, probabili formazioni: Vlahovic e Chiesa titolari, l’ex Dybala…

La Juventus di Allegri affronta la Roma di Mourinho nella diciottesima giornata di Serie A. Probabili formazioni, dove vedere il match in tv e la classifica aggiornata del massimo campionato italiano.

Quasi tutto pronto per Juventus-Roma. Il match - valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A - è in programma questa sera alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.

La Juventus è reduce dalla vittoria ottenuta sul campo del Frosinone. I bianconeri occupano la seconda posizione in classifica a distanza di cinque punti dall'Inter di Inzaghi che ha pareggiato contro il Genoa nella serata di ieri. Allegri farà affidamento sul consueto 3-5-2 dando fiducia alla coppia formata da Vlahovic e Chiesa in avanti. Non saranno a disposizione Alex Sandro per infortunio e Cambiaso squalificato, al suo posto dovrebbe trovare avere un'opportunità Weah.

Nell'ultimo turno di campionato la Roma ha ottenuto tre punti preziosissimi nello scontro diretto contro il Napoli di Mazzarri. Lukaku e compagni occupano la sesta posizione in classifica a distanza di cinque punti dalla Fiorentina attualmente quarta dopo la vittoria contro il Torino nell'anticipo di ieri. Mourinho riflette sull'eventuale titolarità del grande ex Dybala: "La sensazione è che Dybala sia disponibile. Dopo se gioca titolare o dalla panchina, al di là che non voglio dirlo, è perché non ho ancora deciso. Dobbiamo parlare con lui delle sue sensazioni. Se tutto va bene oggi, sarà disponibile oggi per giocare", ha affermato lo Speciale One in conferenza stampa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-ROMA — Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All.: Allegri

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

DOVE VEDERE JUVENTUS-ROMA IN TV — Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. Gli utenti potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.