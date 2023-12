Calciomercato Roma, Mourinho apre a Bonucci: ok della Juventus, la volontà di Leo…

I motivi di questa decisione sono principalmente due. Il primo è lo status del profilo, che ha sempre avuto una mentalità vincente e può essere perfetto con quello che chiede lo Special One, in questo momento con quasi tutti i difensori fuori per infortunio. Il secondo è la possibilità di rivitalizzare la carriera di Bonucci, che ha avuto un semestre decisamente in chiaroscuro, fra la decisione della Juventus di mandarlo via e una parentesi tutt'altro che buona all'Union Berlino. L'arrivo di Leo sarebbe un colpo importante per la società giallorossa, che avrebbe a disposizione un difensore di esperienza, almeno, fino alla fine dell'anno. Il giocatore arriverebbe in prestito gratuito e sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio pur di arrivare nella Capitale. Tra le altre cose, metà dello stipendio dell'ex Milan, sarebbe finanziato dalla stessa Juventus, ma occhio alla tifoseria, tutt'altro che contenta di accogliere un giocatore da sempre rivale e avanti con l'età! Seguiranno aggiornamenti, ma il tutto sembra ben avviato per concludersi nel migliore dei modi.