Dopo la sconfitta subita per 4-2 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, la Juventus di Massimiliano Allegri vuole tornare alla vittoria cercando di ottenerla di fronte i propri tifosi. Al cospetto dei bianconeri, il Lecce di Roberto D'Aversa, autentica sorpresa di questo inizio di campionato terza in classifica con undici punti in cinque giornate. Anticipo del sesto turno di Serie A 2023/2024 in programma martedì 26 settembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium.