Juventus-Lecce, probabili formazioni: Allegri con Rugani, Vlahovic verso la panchina

La Juventus , invece, occupa attualmente il quarto posto a quota dieci punti. Uno score frutto di tre successi, un pareggio ed il recente ko contro i neroverdi. Undici le reti messe a segno in cinque partite, sei i gol incassati. "La squadra è motivata, dispiaciuta e arrabbiata per quello che è successo a Sassuolo. Siamo pronti a fare una partita di attenzione. La realtà è che sulla carta ci sono tre squadre favorite, il che non significa che noi ci dobbiamo accontentare. Dobbiamo entrare nelle quattro, poi la posizione la vedremo. Dobbiamo avere il desiderio e la voglia di ottenere il massimo dei risultati", ha dichiarato Allegri in sede di conferenza stampa.

Al cospetto della squadra di D'Aversa, lo stesso Allegri non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Oltre al lungodegente Alex Sandro e a Paul Pogba, non figura nell'elenco dei convocati Moise Kean, alle prese con un problema alla tibia. Mentre il tecnico del Lecce dovrà fare a meno di Kastriot Dermaku e Lameck Banda. Torna a disposizione dopo la squalifica Federico Baschirotto. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-5-2 e sul 4-3-3. Dubbio Chiesa-Vlahovic per affiancare Milik in attacco, con il primo favorito sul centravanti serbo, pronto a subentrare a partita in corso. Turno di riposo per Gatti e Kostic, con l'esordio stagionale dal primo minuto di Rugani.