Juventus-Lecce, Allegri: “Vogliamo vittoria Europa League e qualificazione Champions”

La Juventus riprende il proprio cammino preparandosi ad affrontare il Lecce provando a tenere ancora salda la posizione in Champions League, oltre che a rialzare la testa dopo un mese d'aprile parecchio complicato. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico Massimiliano Allegri, con la gara in programma all'Allianz Stadium questo mercoledì alle 18.00:

"Abbiamo raggiunto questa famosa quota 60 punti che non riuscivamo ad agguantare. L’atteggiamento della squadra è stato diverso rispetto ai 25 minuti di Milano. Abbiamo sbagliato molto in fase conclusiva e su questo dobbiamo migliorare. Domani sarà diversa, il Lecce vuole rimanere in Serie A e dobbiamo essere bravi, concentrati e rispettosi. Abbiamo due obiettivi davanti, che sono uno dei primi 4 posti e l’Europa League. Poi vedremo. Ci sono state cose positive e negative. È stata un’annata in cui abbiamo avuto vicissitudini. Abbiamo due obiettivi davanti e devono essere uno stimolo per noi".

Su Rabiot e Vlahovic: "Rabiot? Domani è possibile che riposi. Di Maria sta bene, gli è passato il dolore alla caviglia e domani potrà essere della partita. Da lui ci aspettiamo tanto, come da tutti. Gli obiettivi personali sono importanti, ma devono venire prima quelli di squadra. Uno può far bene o male, ma se non si raggiungono gli obiettivi abbiamo fatto male tutti. Lui comunque sta bene, valuterò se farlo partire dall'inizio o meno".