Tolosa-Lens, probabili formazioni: Openda contro i vincitori della Coppa di Francia

Il Tolosa in settimana ha festeggiato il proprio primo trofeo dal 1957, alzando meritatamente la Coppa di Francia dopo un sonoro 5-1 inflitto al Nantes che ha garantito anche la qualificazione alla prossima Europa League per i Violets. Il tecnico Montanier non ha più altro da chiedere a questa stagione, con la propria compagine al momento posizionata alla tredicesima posizione e che potrebbe approfittare del momento positivo per chiudere matematicamente il discorso salvezza.

Il Lens vuole alimentare il sogno Champions League , provando a passare dalla porta principale anziché dalle qualificazioni in estate. Seppur con una gara di vantaggio, il Marsiglia tiene stretta la seconda posizione, con il tecnico Igor Tudor che ormai ha trovato la propria quadra con l'OM. Contro i vincitori della coppa di Francia, il tecnico Haise punta sul proprio attaccante Openda, una delle rivelazioni di quest'annata in Ligue 1, mentre a centrocampo spazio all'ex Udinese Fofana. Tra gli indisponibili figurano Wuilker Farinez, Jimmy Cabot, Steven Fortes e Wesley Said.

DOVE VEDERLA: La gara si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.