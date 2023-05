Real Sociedad-Real Madrid, probabili formazioni: Ancelotti senza Benzema, c’è Hazard

I Blancos nelle precedenti cinque gare di campionato giocate in trasferta, hanno vinto soltanto due volte contro Cadice e Osasuna , poi un pareggio (0-0 con il Betis ) e due sconfitte contro il Barcellona ed il più recente ko contro il Girona . Mentre la Real Sociedad non ha mai perso nelle ultime cinque partite disputate alla "Reale Arena". Sono cinquantotto i punti ottenuti fin qui dai padroni di casa, che occupano attualmente la quarto posto. Frutto di diciassette successi, sette pareggi ed otto sconfitte. Quarantuno i gol realizzati in trentadue giornate, ventinove le reti incassate. Al secondo posto a -11 dalla capolista Barcellona , invece, Karim Benzema e compagni a quota sessantotto punti. Frutto di ventuno punti, cinque pareggi e sei ko. Sessantanove le reti messe a segno fin qui, trenta i gol subiti.

Al cospetto della squadra allenata da Imanol Alguacil, Carlo Ancelotti non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match valevole per la trentatreesima giornata del massimo campionato spagnolo Eduardo Camavinga e Vinicius Junior per squalifica, oltre agli indisponibili Ferland Mendy, David Alaba, Luka Modric e a sorpresa proprio Karim Benzema. "Abbiamo giocatori indisponibili per infortunio e squalifica e sarà difficile. Poi c'è la questione dell'orario, che non ha alcun senso. Ma ce la metteremo tutta", ha dichiarato il tecnico italiano. Al momento, il club non ha pubblicato alcun comunicato medico riguardante l'attaccante francese, dunque è possibile che sia stato solo preservato in vista delle due delicate sfide contro Osasuna (finale di Copa del Rey) e Manchester City. Alguacil dovrà rinunciare a Martin Merquelanz e Umar Sadiq.