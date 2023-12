Inter-Udinese, le probabili formazioni: Cioffi lancia Lucca contro Lautaro. Ok Thuram

L'Inter è costretta a vincere per rispondere alla Juventus vittoriosa ieri contro il Napoli, con la Vecchia Signora al momento sopra i nerazzurri di una lunghezza. L'impegno odierno sulla carta è più che alla portata della formazione di Simone Inzaghi, contro un'Udinese che fa fatica a trovare continuità di risultati. Situazione difficile in difesa, con l'emergenza dettata dagli stop di Bastoni e de Vrij. Il terzetto dovrebbe essere dunque composto con Carlos Augusto e Bisseck a completare il reparto con il punto di riferimento Acerbi. Sulla corsia di destra, sarà presente il duttile Darmian. In mediana, un ormai sbloccatosi Barella continua a difendere la propria titolarità insieme a Mkhitaryan, nonostante Frattesi scalpiti in panchina. Nessun turnover in avanti, con il tandem confermato composto da Lautaro Martinez e Thuram.

L'Udinese si coccola il talento di Lorenzo Lucca. La doppietta siglata dall'ex Palermo contro l'Hellas Verona aveva illuso i tifosi friulani per un ritorno alla vittoria, fino a quando un gol di Henry al settimo minuto di recupero del secondo tempo non ha fissato il risultato sul 3-3 finale. Un boccone amaro da digerire per i bianconeri che tornano a San Siro proprio nello stadio che li ha visti vittoriosi l'ultima volta in Serie A, quando un calcio di rigore realizzato da Pereyra è valso i tre punti contro il Milan. Riflettori puntati anche su Samardzic, centrocampista vicinissimo al trasferimento all'Inter ma che è alla fine rimasto in Friuli. Nonostante sia stato sostituito dopo pochi minuti di gioco per far posto a Lucca, per Success si è trattato solo di una contusione che dunque non gli impedirà di partecipare alla trasferta di Milano. Tuttavia, dato l'exploit dell'ex Pisa e Ajax, è probabile che l'attaccante nigeriano parta dalla panchina.