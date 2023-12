Inter-Udinese, Cioffi: “Lucca? Mi piace lanciare i giovani. Pereyra e Samardzic…”

LUCCA REDUCE DA UNA DOPPIETTA - "Ho dimostrato che lanciare i giovani non mi spaventa e questo è un punto a favore di Lucca. Io vado d'istinto, Lorenzo ha fatto vedere cose straordinarie, ha un talento innato importante, deve imparare ancora tanto, ha dato una risposta importante con l'atteggiamento mostrato contro il Verona. Sembra facile entrare cinque minuti dopo il fischio d'inizio, ma non è mai semplice. Ha battuto presente come fatto contro il Monza, contro il Milan mi era piaciuto un po' meno quindi era un test importante per lui e ha risposto molto bene. Fra un paio di ore ci alleneremo e proveremo le condizioni di Success. E' bene che io nelle scelte venga messo in difficoltà, vuol dire che ci siamo tutti".

SU PEREYRA, LOVRIC E SAMARDZIC - "L'ultima volta con Pereyra non fu pretattica, il Tucu settimana scorsa non si è mai allenato, però mi ha detto che voleva giocare e l'ho messo in formazione, perchè ti cambia l'umore della squadra un giocatore con lui, senza demeriti per i sostituti, perchè chi gioca al suo posto ha fatto buone prestazioni. Lovric con me si è sempre allenato forte, non accettando la condizione di giocatore in panchina mostrando lavoro in settimana. Ad oggi mi ha dimostrato di meritarsi una maglia da titolare come intensità di allenamento e in partita quando subentrato, se dovesse capitare l'occasione di scendere in campo potrà dimostrare di meritarsi in futuro la maglia da titolare. Per Samardzic devono essere tutte partite importanti, non solo questa, sono convinto che farà una grande partita".