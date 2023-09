Inter-Milan, Inzaghi: “Precedenti derby non scendono in campo. Frattesi e Barella…”

"Il Milan ha impressionato, come noi. Sarà una gara importante, che vorremo giocare nel migliore dei modi. Sappiamo tutti quanto conti questa partita, quello che rappresenta per noi, per la società, per i tifosi. I ragazzi si sono preparati meglio, a livello di formazione sia io che gli altri allenatori non abbiamo potuto avere la stessa preparazione delle altre partite, ma è una cosa con cui sappiamo di dover convivere. Sanchez lo vedrò solo oggi, Cuadrado spero si possa allenare al meglio ma ieri l'ho visto sereno: spero di averli entrambi a disposizione di domani, poi dovrò fare delle scelte. Vincere il derby sarebbe un bel messaggio. Poi per quanto riguarda griglie o pronostici, sono cose che non mi piacciono e l'ho sempre detto. Fino a tre partite fa si diceva che l'Inter è peggiorata perché ha perso giocatori importantissimi. Ora sembra che debba vincere l'Inter, anche se probabilmente lo giocherà l'Italia e non l'Inter. Non ci tiriamo indietro, sappiamo cosa significa questa maglia, ma sappiamo anche di avere avversari forti. Se penso ai derby dello scorso anno, sono orgoglioso di averli vinti, di aver dato gioia ai nostri tifosi, di aver vinto un trofeo e giocato una finale. Però i precedenti non vanno in campo".