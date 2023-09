Juventus-Lazio, Allegri: “Bonucci? Le soap opera le trovate in tv. Spiace per Pogba”

CASO BONUCCI - “Credo che non ci sia niente da dire, abbiamo detto tanto e non c’è niente da aggiungere. Le soap opera sono su Canale 5 e io non sono molto appassionato. A Leonardo faccio un grosso in bocca al lupo, è andato in una squadra che gioca la Champions, sarà importante anche a livello motivazionale. Leonardo non ha creato una guerra interna, è stata presa una decisione come è normale che sia nel corso della vita. Questa è una squadra responsabile che ha voglia di fare, sul campo mette tutto quello che ha da mettere".