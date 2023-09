Juventus, Pogba positivo al doping: tracce di testosterone per dopo match con Udinese

Non c'è pace per Paul Pogba. Dopo l'interminabile sosta ai box della scorsa stagione e la serie stucchevole di infortuni che lo ha tenuto a lungo lontano dai terreni di gioco, l'avvio di questa stagione pareva dare qualche piccolo segnale confortante nella manciata di minuti giocati tra amichevoli e primo scorcio di campionato. Qualche lampo dei suoi, tecnica individuale e classe da vendere, al cospetto di una condizione atletica e mentale ancora da ritrovare dopo il calvario calcistico dei mesi scorsi. Tuttavia, il futuro dell'ex Manchester United potrebbe adesso farsi davvero complicato: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone in seguito ad un controllo anti doping effettuato al termine della prima sfida della stagione 2023-2024 della Juventus di Massimiliano Allegri contro l'Udinese. In Friuli, Vlahovic e compagni si imposero per tre a zero al termine di una prestazione brillante e convincente all'esordio nel nuovo campionato di Serie A. Pogba era nella lista dei convocati e presente in panchina, ma non è sceso in campo nonostante la Juventus fosse già avanti di tre reti sugli avversari al termine dei primi quarantacinque minuti.